Genshin Impact 2.1, armi gratis: come sbloccare la lancia The Catch

Tra le numerose novità della versione 2.1 di Genshin Impact troviamo anche il sistema di pesca, grazie al quale è possibile non solo andare a caccia di creature marine ma anche procurarsi un'arma gratuita a 4 Stelle.

Parliamo di The Catch, un'ottima lancia che scala su Energy Recharge e che può fare molto comodo a tutti i fortunati giocatori che possiedono Raiden Shogun ma non hanno la Favonius Lance o la lancia 5 Stelle creata appositamente per Baal e tra i possibili oggetti del banner a tempo delle armi.

Come sbloccare la pesca

Il primo passo per ottenere The Catch è sbloccare il mini-gioco relativo alla pesca, il quale richiede l?Adventurer Rank 35 e l'accesso al Serenitea Pot. Se rispettate questi due requisiti, andate a parlare con l'NPC di Monstadt della Gilda degli Avventurieri, la quale vi affiderà una nuova missione secondaria il cui completamento sbloccherà tre nuovi personaggio: uno a Liyue, uno a Monstadt e uno ad Inazuma. Ciascuno dei mercanti legati alla pesca scambieranno le creature marine con progetti, canne da pesca e altri oggetti esclusivi.

Come ottenere The Catch

È proprio presso il mercante di Inazuma che è possibile ottenere The Catch e gli Ako's Sake Vessel, ovvero le risorse fondamentali per il refine dell'arma.

Ecco i requisiti per poter sbloccare l'arma e il materiale per la sua ascensione:

The Catch

Raimei Angelfish: 6 unità

Golden Koi: 20 unità

Rusty Koi: 20 unità

Ako's Sake Vessel

Raimei Angelfish: 3 unità

Pufferrfish: 10 unità

Bitter Pufferfish: 10 unità

A questo punto non occorre fare altro che individuare i luoghi di pesca nei quali si aggirano queste specifiche creature e catturarle utilizzando le esche giuste. Ricordate sempre che in ogni punto di pesca ci sono due gruppi di pesci: uno spunta di giorno e uno di notte. Prima di abbandonare il punto in cui è possibile pescare, quindi, fate scorrere il tempo e procedete con la cattura degli animali restanti. Prima di procedere con il farming dei pesci, non dimenticate che è fondamentale scambiare alcuni pesci con il pescatore di Monstadt per ottenere i progetti utili per la creazione di tutti e quattro i tipi di esca, senza i quali non potrete in alcun modo catturare qualsiasi specie di pesce.

Prima di lasciarvi all'immagine della mappa con sopra indicati i luoghi nei quali si possono trovare i pesci richiesti dal pescatore in cambio dell'arma, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come ottenere 60 Primogems gratis in Genshin Impact con Twitch Prime.