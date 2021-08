Genshin Impact 2.1, da Baal a Kokomi: quando arriveranno i nuovi banner?

È giunto il momento di grandi novità per l'Action RPG gratuito di MiHoYo, con interessanti aggiunte che andranno ad arricchire l'universo di Teyvat nel corso delle prossime settimane.

Con la presentazione streaming dedicata alla versione 2.1 di Genshin Impact, la software house ha ad esempio pubblicato uno speciale trailer dedicato ad Aloy di Horizon: Zero Dawn, con l'eroina Sony che farà il suo ingresso nel gioco senza alcun tipo di costo per la community. Il medesimo appuntamento ha inoltre ribadito il prossimo arrivo di personaggi inediti in Genshin Impact, il cui lancio sarà accompagnato dai consueti banner dedicati.

In particolare, MiHoYo ha già stabilito l'ordine di pubblicazione di molti contenuti, che arriveranno in-game secondo i seguenti criteri:

Baal e Kujou Sara (con rango a quattro stelle) dovrebbero essere la prima aggiunta in arrivo con l'update 2.1 dell'Action RPG;

dovrebbero essere la prima aggiunta in arrivo con l'update 2.1 dell'Action RPG; A seguire, dovrebbe essere pubblicato il banner dedicato a Kokomi ;

; Yae Miko dovrebbe figurare come protagonista del terzo banner;

dovrebbe figurare come protagonista del terzo banner; A seguire, dovrebbero tornare al centro della scena Ganyu, Hu Tao e Albedo;

L'aggiornamento 2.1 di Genshin Impact sarà disponibile a partire dal prossimo. A partire da questa data, dunque, gli appassionati dell'Action RPG dovrebbero poter avere accesso a molteplici nuove avventure e missioni. Ricordiamo inoltre che per festeggiare il reveal dell'update, i giocatori possono ora riscattare 300 Pimogems gratis in Genshin Impact