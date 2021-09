Genshin Impact 2.1, ecco il banner di Kokomi: arriva anche l'arco narrativo dedicato

In particolare, è ormai in dirittura di arrivo nel free to play il banner dedicato a Sangonomiya Kokoromi . Per ingannare l'attesa, la software house ha presentato ufficialmente il contenuto, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Con un cinguettio, l'account Twitter ufficiale di Genshin Impact ha infatti offerto un'anteprima del banner, che presenta il nuovo personaggio dal ranking a Cinque Stelle . Prendendo parte all' evento "Drifting Luminescence" , i giocatori avranno una chance in più per aggiungere Sangonomiya Kokomi al proprio party. Contestualmente al debutto del personaggio, fissato per martedì 21 settembre , Genshin Impact consentirà inoltre agli avventurieri di sfruttare una Story Key per avere accesso all'arco narrativo "Dracaena Somnolenta Chapter" , dedicato proprio alla guaritrice. Tra le novità della versione 2.1 di Genshin Impact troviamo inoltre la possibilità di conquistare due nuovi armi: il catalizzatore Everlasting Moonglow e la spada Primordial Jade Cutter . Per entrambe, trovate un'immagine di anteprima direttamente in calce a questa news. In chiusura, ricordiamo ai giocatori di Genshin Impact che partire da oggi, domenica 19 settembre, i Viaggiatori possono approfittare dell'evento speciale "Spectral Secrets" .

