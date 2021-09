Genshin Impact 2.1: come ottenere 60 Primogems gratis con Twitch Prime

Sembra proprio che miHoYo abbia deciso di viziare i giocatori di Genshin Impact nel corso della versione 2.1 e, a distanza di poche ore dall'arrivo di un bonus di 100 Primogems gratis per via di un piccolo errore delle Costellazioni di Baal, ecco che arriva un altro pacchetto gratuito.

Tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming (servizio conosciuto fino a qualche mese fa con il nome di Twitch Prime) possono infatti riscattare senza costi aggiuntivi un bundle contenente 60 Primogems, 8 manuali viola per il potenziamento dei personaggi e 5 consumabili per aumentare temporaneamente la difesa fisica di ogni singolo elemento del party, molto utile per gli scontri con alcuni boss.

Se siete interessati a mettere le mani sul pacchetto, dovete innanzitutto effettuare il collegamento del vostro account Amazon Prime a quello Twitch, così da ottenere tutti i benefici del servizio. Una volta collegati i due profili, non occorre fare altro che visitare la pagina ufficiale della promozione, cliccare sul tasto azzurro con su scritto "Riscatta" e ottenere il codice. Come tutti gli altri codici di Genshin Impact, i giocatori possono inserirlo direttamente all'interno dei menu del gioco oppure visitando il sito ufficiale e selezionando la scheda "Redeem Code". Va precisato che gli utenti PlayStation non hanno la possibilità di riscattare i codici sul sito, a meno che non abbiano abilitato il cross-save totale in Genshin Impact. Una volta immesso il codice nel gioco o sul sito, riceverete un messaggio all'interno della casella di posta del free to play e vi vasterà cliccare su "Claim All" per ricevere automaticamente nell'inventario tutte le ricompense gratuite incluse nel pacchetto Amazon Prime Gaming.

