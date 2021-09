Genshin Impact 2.1: come sbloccare la pesca, creare le esche e trovare i pesci

Una delle principali novità dell'update 2.1 di Genshin Impact è sicuramente la possibilità di pescare, nuova meccanica grazie alla quale i giocatori del free to play targato miHoYo possono accaparrarsi delle armi gratuite e, nel corso degli eventi a tempo, anche un bel po' di Primogems. Se non avete ancora accesso alla pesca, ecco come sbloccarla.

Come sbloccare la pesca

Il primo passo per poter accedere a questa meccanica di gioco è il raggiungimento dell'Adventurer Rank 35, il quale è fondamentale per sbloccare il Serenitea Pot, ovvero l'housing. Altro requisito è il completamento della quest "Exploding Population", la quale viene assegnata al giocatore chiacchierando con Katheryne della Adventurer's Guild di Mondstadt. La missione vi chiederà di parlare con il pescatore della regione e fungerà da tutorial a questa particolare meccanica, inoltre vi verrà fornita una canna da pesca con il progetto per la creazione di uno dei quattro diversi tipi di esca.

Come pescare

Per pescare in Genshin Impact occorre posizionarsi presso uno dei tanti punti di pesca, premere l'apposito tasto per avviare l'attività e procedere con il lancio dell'armo con la giusta esca. Ogni pesce viene attirato esclusivamente da un'esca e, quando abbocca, si attiva un minigioco attraverso il quale il giocatore deve tenere il più a lungo possibile un cursore all'interno del segmento della barra in continuo spostamento. I pesci all'interno di ogni punto si dividono in due gruppi (quelli che appaiono di giorno e quelli che appaiono di notte) e si rigenerano ogni tre giorni.

Come ottenere le esche

Come vi abbiamo detto poco sopra, il completamento della quest Exploding Population garantisce lo sblocco di una canna da pesca e di un solo tipo di esca. Con questi strumenti dovrete pescare diversi Medaka, ovvero i pesci rossi più comuni, e consegnarli al pescatore di Monstadt: ogni tre esemplari scambiati con l'NPC vi permetteranno di ottenere il progetto per le restanti esche, così da poter catturare qualsiasi specie in giro per Tevyat.

Tutti i pesci e come catturarli

Di seguito trovate l'elenco completo dei pesci disponibili nella 2.1 e le esche utili per catturarli:

Glaze Medaka: Fruit Paste Bait

Fruit Paste Bait Sweet-Flower Medaka: Fruit Paste Bait

Fruit Paste Bait Aizen Medaka: Fruit Paste Bait

Fruit Paste Bait Dawncatcher: Fruit Paste Bait

Fruit Paste Bait Crystalfish: Fruit Paste Bait

Fruit Paste Bait Lunged Stickleback: Redrot Bait

Redrot Bait Betta: Redrot Bait

Redrot Bait Venomspine Fish: Redrot Bait

Redrot Bait Akai Maou: Redrot Bait

Redrot Bait Snowstrider: Redrot Bait

Redrot Bait Brown Shirakodai: False Worm Bait

False Worm Bait Purple Shirakodai: False Worm Bait

False Worm Bait Tea-Colored Shirakodai: False Worm Bait

False Worm Bait Abiding Angelfish: False Worm Bait

False Worm Bait Raimei Angelfish: False Worm Bait

False Worm Bait Golden Koi: Fake Fly Bait

Fake Fly Bait Rusty Koi: Fake Fly Bait

Fake Fly Bait Pufferfish: Fake Fly Bait

Fake Fly Bait Bitter Pufferfish: Fake Fly Bait

Prima di lasciarvi alla mappa di gioco con sopra indicati tutti i luoghi di pesca, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come sbloccare la lancia gratis The Catch in Genshin Impact 2.1.