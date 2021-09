Genshin Impact 2.1: come sbloccare Raiden Shogun

Con l'arrivo della versione 2.1 di Genshin Impact è arrivata nel free to play di miHoYo anche uno dei personaggi più attesi di sempre: Baal, il cui nome in game è Raiden Shogun. Se non potete fare a meno di aggiungere l'Archon di tipo Electro al vostro party, ecco una serie di consigli che vi permetteranno di ottenerla gratuitamente.

Come accade per tutti i personaggi, infatti, è possibile sfruttare la meccanica del Pity, ovvero una funzionalità implementata dagli sviluppatori per fare in modo che i giocatori possano ricevere al 100% dei personaggi investendo le loro Primogems in uno dei banner a tempo di armi e personaggi (o in quelli permanenti). Tale meccanismo è davvero semplice, poiché il gioco garantisce un oggetto 4 Stelle (un'arma o un personaggio) ad ogni 10 Wish effettuati in un banner. Per quello che riguarda invece gli eroi 5 Stelle, la soglia da raggiungere è parecchio più elevata, poiché occorre effettuare ben 90 Wish per avere la certezza assoluta di ricevere un personaggio di quelli più rari. Ovviamente in entrambi i casi si tratta del numero massimo di tentativi da fare, poiché tutto avviene in base alla fortuna e potreste anche trovare un eroe 5 Stelle già al primo desiderio. Se il vostro obiettivo è Baal, però, sappiate che 90 Wish potrebbero non bastare. Al primo Pity raggiunto vi è infatti solo il 50% di probabilità che l'eroe 5 Stelle sia quello esclusivo del banner a tempo: questo significa che ci sono buone possibilità che non riceviate il personaggio che volete. Per avere la certezza al 100% di ottenere Raiden Shogun occorre raggiungere una seconda volta il Pity dopo aver 'perso un 50/50', così da avere la certezza matematica che il prossimo 5 Stelle sia Baal. In parole povere, i giocatori più sfortunati possono mettere le mani sul nuovo personaggio con 180 Wish, ovvero l'equivalente di 28.800 Primogems.

Sappiate però che in Genshin Impact esiste anche una meccanica chiamata Soft Pity, la quale potrebbe aiutarvi a risparmiare qualche prezioso Primogems, magari da investire nel banner di Kokomi tra qualche settimana. Il Soft Pity entra in azione dal 76° desiderio e aumenta ad ogni tentativo le probabilità di ottenere un personaggio 5 Stelle. Questo implica che le possibilità di trovare un personaggio della categoria più rara aumentano sensibilmente tra il 75° e il 90° tentativo, ovvero quello nel quale si ha il drop assicurato.



Se non avete le Primogems utili per esprimere abbastanza desideri, sappiate che il gioco offre moltissimi modi per accumularle in maniera completamente gratuita. Innanzitutto è possibile ottenere 600 Primogems al primo login dopo ogni aggiornamento di Genshin Impact, le quali sono un'ottima base di partenza. A queste potete aggiungere le 60 ricevute dalle missioni giornaliere (quelle con l'icona di colore viola) e le centinaia che vengono periodicamente distribuite attraverso gli eventi. Non temete se non disponete di personaggi di livello massimo, poiché di solito le Primogems legate agli eventi si possono ottenere completando le attività di livello più basso o portando a termine solo una parte degli obiettivi. Facendo due conti, nel corso di una "stagione" (la cui durata è di 6 settimane) si possono accumulare 3.120 Primogems senza contare gli eventi, i quali permettono solitamente di ottenere circa 300 Primogems l'uno. A queste si aggiungono anche i bonus giornalieri sul sito ufficiale di Genshin Impact (60 Primogems al mese) e quelli dell'anniversario in arrivo a breve, che permetterà di riscattare l'equivalente di 1.600 Primogems.



Il nostro consiglio è di non spendere queste risorse su ogni banner, ma di accumularle e investirle in maniera mirata solo sui personaggi che desiderate di più o di cui avete più bisogno per il vostro party, così da sfruttare il Pity e ottenerli al 100%.

Vi ricordiamo che il banner a tempo di Baal sarà disponibile dal 1 settembre 2021 al 22 settembre 2021 e oltre al personaggio 5 Stelle avrete buone probabilità di trovare anche Sucrose (4 Stelle, Anemo), Xiangling (4 Stelle, Pyro) e il nuovo arciere Kujou Sara (4 Stelle, Electro).



Sapevate che con l'update 2.1 di Genshin Impact arrivano anche 300 Primogems gratis? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come sbloccare Aloy e il suo arco Predator in Genshin Impact, disponibili per ora solo su PlayStation.