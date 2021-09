Genshin Impact 2.1: come trovare i Tenkumo Fruit, utili per potenziare Baal

Siete stati abbastanza fortunati da sbloccare Raiden Shogun nell'update 2.1 di Genshin Impact? Allora avrete quasi sicuramente bisogno di qualche consiglio su come reperire alcuni dei suoi materiali per l'ascensione.

Il nuovo personaggio 5 Stelle necessita infatti di risorse che non possono essere trovate nelle prime due isole di Inazuma, a Monstadt o a Liyue. Ci riferiamo principalmente ai Tenkumo Fruit, i piccoli frutti di colore rosa di cui vi serviranno grosse quantità per portare Baal al livello massimo, ovvero il 90. Si tratta della principale risorsa che si può trovare girovagando per Seirai Island, ovvero l'isola a sud dell'arcipelago di Inazuma sulla quale continuano a cadere dei minacciosi fulmini. Sparsi in giro per tutto il territorio ci sono circa 70 esemplari delle piccole piante simili a quelle dei Valberry e dei Jueyun Chili, ma con il fusto di colore viola e soli due frutti rosa da raccogliere.

A meno che non abbiate già completato la quest dell'update 2.1, buona parte del territorio sarà inaccessibile per via dei fulmini che eliminano sul colpo i membri del party. In ogni caso vi suggeriamo di dare priorità al completamento del nuovo capitolo della storia, poiché è l'unico modo per sbloccare il nuovo boss elettrico, fondamentale per accedere ad un'altra risorsa per l'ascensione di Baal, ovvero i Storm Beads. A prescindere dai progressi che avete fatto nella storia, sappiate che il completamento della Trial di Raiden Shogun nella sezione eventi non vi permetterà solo di ottenere 20 Primogems gratis, ma anche abbastanza risorse da effettuare la prima ascensione del personaggio Electro.

Prima di lasciarvi ad un'immagine della mappa con sopra indicata la posizione di tutti Tenkumo Fruit sull'isola di Seirai, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare Aloy e il suo arco Predator gratis in Genshin Impact. Non dimenticate inoltre che avete solo pochi giorni per ottenere 600 Primogems gratis grazie all'update 2.1 di Genshin Impact.