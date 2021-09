Genshin Impact 2.1: miHoYo si scusa per un problema di Baal con 100 Primogems gratis

Piovono Primogems per i giocatori di Genshin Impact che hanno iniziato da poco ad esplorare le novità della versione 2.1. In maniera eccezionale, infatti, il team di sviluppo ha deciso di donare a tutti gli utenti un piccolo bonus per via di un malinteso legato alle Costellazioni di Raiden Shogun.

Il nuovo e ricercatissimo personaggio 5 Stelle, conosciuto anche come Baal, presentava infatti un piccolo errore nella descrizione della sua ultima Costellazione, ovvero quella che si può sbloccare solo ed esclusivamente trovando per ben sette volte lo stesso eroe (evento insolito per un personaggio 5 Stelle, a meno che non si spendano cifre incredibilmente alte). Sebbene la problematica abbia un'importanza marginale ai fini dell'esperienza, miHoYo ha deciso di scusarsi con l'intera community donando a tutti la cifra di 100 Primogems (trovate la ricompensa nel menu della posta), i quali vanno a sommarsi ai 600 Primogems gratis che si possono ottenere in Genshin Impact 2.1 grazie agli ultimi fix e alla manutenzione programmata di martedì notte.

Se siete a caccia di risorse per sbloccare nuove armi e personaggi, vi ricordiamo che da oggi è anche attivo un nuovo evento che permette di ottenere ben 420 Primogems gratis e senza particolari sforzi. A proposito di regali, avete già letto la nostra guida su come sbloccare Aloy e il suo arco Predator gratis in Genshin Impact?