Genshin Impact 2.1, oggi l'esordio: il trailer definitivo per Raiden Shogun

Già nel corso della giornata di ieri, i giocatori hanno potuto procedere con il preload della versione 2.1 di Genshin Impact. Quest'oggi, mercoledì 1 settembre, prenderà ufficialmente il via una nuova fase per il free to play.

L'aggiornamento porterà infatti con sé un'incredibile selezione di nuovi contenuti, tra i quali non mancano i nuovi personaggi. Tra questi ultimi, spicca Raiden Shogun, protettrice di Inazuma e combattente legata all'elemento elettrico. Con uno stile di combattimento permeato di grazia, ma al contempo letale, la nuova eroina è pronta ad unirsi al roster di personaggi disponibili in Genshin Impact.

Già a partire da oggi, gli avventurieri di Teyvat avranno la possibilità di sbloccare gratis Raiden Shogun, per accrescere la varietà del proprio party. Per presentare agli appassionati ogni caratteristica del personaggio inedito, il team di MiHoYo ha deciso di pubblicare un ampio gameplay trailer dedicato, nel quale sono riassunte tutte le informazioni necessarie per conoscere l'eroina. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video si protrae per ben sei minuti, spaziando tra le origini e lo stile di lotta di Raiden Shogun.



Ricordiamo che con la versione 2.1 dell'Action RPG anche Aloy fa il suo ingresso in Genshin Impact, grazie ad un'inaspettata partnership tra il free to play e Horizon: Zero Dawn.