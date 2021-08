Genshin Impact 2.1: preload disponibile e 300 Primogems gratis per tutti

Ci avviciniamo sempre di più al debutto della versione 2.1 di Genshin Impact e, come accade a pochi giorni dall'uscita di un nuovo aggiornamento, il team di sviluppo ha reso disponibile il preload su alcune piattaforme, così che i giocatori possano prepararsi a tutte le novità in arrivo.

Per effettuare il preload su PC non dovete fare altro che avviare il client e cliccare sul tasto giallo con su scritto "Game Pre-Load" e attendere che il download dei file giunga al termine. Il procedimento è leggermente diverso su Android e iOS, piattaforme sulle quali il preload va avviato tramite il menu delle impostazioni, cliccando sul tasto "Pre-Install Resource Package" nella scheda "Other". Purtroppo continua a non esserci tale opzione per i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5, che dovranno attendere la pubblicazione della patch per poterla scaricare ed installare. A prescindere dalla piattaforma che utilizzate per giocare, al termine della manutenzione potrete ottenere 300 Primogems gratis effettuando l'accesso alla schermata della posta in game e, nel caso in cui dovessero arrivare dei fix a bug gravi, la cifra potrebbe persino raddoppiare.

In attesa dell'arrivo dell'aggiornamento, in uscita nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2021, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulle 3 armi gratis dell'update 2.1 di Genshin Impact.