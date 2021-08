Genshin Impact 2.1, il reveal venerdì: ecco quali annunci aspettarsi dallo show

A brevissima distanza dalla presentazione ufficiale di tutte le novità dell'update 2.0 di Genshin Impact, il team di MiHoYo è pronto a proporre al pubblico un ulteriore aggiornamento.

L'Action RPG si prepara infatti ad accogliere la patch 2.1, i cui contenuti saranno presto resi noti dalla software house. Quest'ultima ha infatti annunciato un appuntamento streaming dedicato, con una diretta in programma per la giornata di venerdì 20 agosto. Sui lidi del Canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, MiHoYo offrirà un'anteprima delle novità in arrivo, tra le quali dovrebbero figurare importanti aggiornamenti per l'evoluzione dell'esperienza free to play. La diretta prenderà il via alle ore 15:00 del fuso orario italiano.

Gli sviluppatori non hanno offerto troppi dettagli su ciò che sarà presentato durante lo show, ma è possibile elaborare alcune ipotesi, anche grazie all'attività condotta dai dataminer nelle scorse settimane. Ad esempio, la community è in attesa di scoprire la data di pubblicazione dei banner delle nuove eroine di Genshin Impact, oltre alle consuete sfide ed eventi settimanali. Tra questi ultimi, dovrebbe peraltro trovare spazio la speciale collaborazione con Horizon: Zero Dawn. Inoltre, MiHoYo dovrebbe presentare anche la prossima area di Teyvat in arrivo nel gioco, oltre a ulteriori contenuti di carattere narrativo, con i giocatori curiosi di poter partire alla ricerca di una nuova Archon.