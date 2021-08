Genshin Impact 2.2, arriva Thoma: presentato il nuovo personaggio

Il team di MiHoYo sembra ormai inarrestabile: dopo aver presentato le numerose novità in arrivo in Genshin Impact 2.1, la software house ha infatti anticipato un ulteriore ampliamento del roster del free to play.

Tramite l'account Twitter ufficiale dell'Action RPG è stato presentato Thoma, giovane eroe in arrivo con il passaggio di Genshin Impact alla versione 2.2. I dettagli in merito non sono al momento molti, ma potete osservare una prima immagine del personaggio nel cinguettio disponibile in calce a questa news. Legato all'elemento Pyro, Thoma potrebbe rivelarsi essere sia un personaggio di rango a 4 Stelle sia un più raro personaggio a 5 Stelle.



In attesa di saperne di più, segnaliamo che MiHoYo ha confermato che il ragazzo è parte del clan di Kamisato. Nato a Mondstadt, Thoma vive ora ad Inazuma, dove si è costruito nel tempo una vastissima rete di amicizie e conoscenze. Con un carattere socievole ma al contempo riflessivo, il nuovo personaggio debutterà in Genshin Impact solo dopo l'esordio della stagione 2.1, in arrivo mercoledì 1 settembre.



Non mancano dunque i nuovi volti in arrivo del free to play, che ben presto accoglierà anche Aloy in Genshin Impact, con l'Action RPG che vedrà esordire tra le sue lande la protagonista di Horizon: Zero Dawn e Horizon: Forbidden West.