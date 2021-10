Genshin Impact 2.2: in arrivo il supporto al DualSense di PS5 su PC

Il team di sviluppo di Genshin Impact ha annunciato una particolare feature in arrivo solo per gli utenti PC in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 2.2, il cui reveal è avvenuto proprio ieri nel corso di una diretta streaming.

Aggiornando il gioco alla prossima versione, infatti, sarà possibile collegare un DualSense al PC per sfruttare tutte le funzionalità aggiuntive del controller. Proprio come quando si gioca Genshin Impact su PS5, si potranno quindi sfruttare il feedback aptico e i grilletti dinamici, i quali entrano in gioco quando si pesca. Va precisato che l'arrivo del supporto alla periferica Sony non è l'unico modo attraverso il quale il mondo PlayStation invade quello PC in Genshin Impact, dal momento che con il debutto della versione 2.2 anche tutti i giocatori al di fuori delle piattaforme Sony potranno riscattare gratuitamente Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West che nel free to play è un eroe 5 Stelle di tipo Cryo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulla versione 2.2 di Genshin Impact, la cui uscita è prevista per il prossimo mercoledì 13 ottobre 2021 con numerose novità, tra le quali troviamo l'ultima isola di Inazuma, un evento a base di dungeon e l'eroe 4 Stelle Thoma.