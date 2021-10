Genshin Impact 2.2: nuovi codici per ottenere 300 Primogems gratis

Accantonate le polemiche sull'Anniversario di Genshin Impact, che si è concluso con un bonus aggiuntivo di 1.600 Primogems per tutti i giocatori del free to play, miHoYo ha trasmesso in diretta streaming l'evento dedicato al reveal della versione 2.2, durante il quale sono stati distribuiti nuovi codici a tempo per ottenere Primogems gratis.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

LBNDKG8XDTND - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

NB6VKHQWVANZ - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

BSNUJGQFUTPM - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Il procedimento attraverso il quale i giocatori possono ricevere le ricompense dell'annuncio dell'update 2.2 è molto semplice ed è valido su qualsiasi piattaforma sulla quale è possibile giocare a Genshin Impact, ovvero PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS. Per riscattare un codice occorre avviare il free to play su una qualsiasi piattaforma, effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code": si apre così una finestra all'interno della quale inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (su console/mobile) la sequenza di numeri e lettere utili al fine di sbloccare i bonus.

Sebbene tale procedura funzioni a prescindere dalla versione del gioco in uso, esiste anche un altro metodo che però ha alcune limitazioni e funziona solo su PC/Android/iOS oppure sugli account sui quali è stato abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Questo procedimento non può infatti essere eseguito dagli utenti PlayStation 4 o PlayStation 5 che non hanno attivato il cross-save. Seguire questa procedura è semplicissimo: basta eseguire l'accesso al sito ufficiale e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata nella quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Va precisato che tutti i codici che vengono distribuiti in occasioni come questa non restano attivi per un periodo particolarmente lungo: è quindi preferibile riscattare tutti questi codici il prima possibile, poiché nel giro di qualche ora potrebbero non essere più validi. Vi ricordiamo inoltre che il requisito minimo per poter utilizzare i codici è aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e di non aver riscattato lo stesso codice in passato. Una volta inserito il codice nel gioco o sul portale ufficiale, tutti i bonus vanno riscattati manualmente tramite il menu della posta in game, grazie al quale è possibile trasferire tutto nell'inventario con la semplice pressione del tasto "Claim all".