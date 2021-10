Genshin Impact 2.2: come sbloccare Aloy gratis su PC, Android e iOS

Una delle numerose novità dell'update 2.2 di Genshin Impact, disponibile solo da poche ore, è l'arrivo di Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West nel free to play targato miHoYo. A differenza di tutti gli altri personaggi, Aloy non è legata ad un banner e può essere sbloccata gratuitamente da chiunque.

Non lasciatevi spaventare, poiché il team di sviluppo ha deciso di non precludere questo personaggio a nessuno e non c'è bisogno di completare difficili sfide o prendere parte ad eventi a tempo che richiedono personaggi di livello elevato. Per chi non lo sapesse, Aloy è un personaggio 5 Stelle di tipo Cryo che può utilizzare esclusivamente archi. Chi vuole aggiungere Aloy al party deve avviare il gioco dopo averlo aggiornato all'ultima patch (ovvero la 2.2) e accedere al menu della posta, il quale si può aprire premendo il tasto start (esc su PC) e selezionando l'icona a forma di lettera sulla colonna a sinistra. Tra i messaggi troverete anche quello contenente Aloy: fate attenzione a non eliminare i messaggi e cliccate sul tasto "Claim all" per riscattare la ricompensa in maniera automatica. Se si tratta del vostro primo accesso alla versione 2.2 dovreste trovare tra le ricompense anche 600 Primogems gratis, le quali vengono assegnate a tutti i giocatori in seguito alla manutenzione programmata e all'arrivo di fix per le abilità di alcuni personaggi.

Va precisato che Aloy potrà essere riscattata da tutti i giocatori Android, iOS, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso dell'update 2.2. Il discorso cambia per quello che riguarda l'arco 4 Stelle Predator, poiché l'arma è al momento un'esclusiva delle piattaforme Sony e anche chi l'ha sbloccato nel precedente aggiornamento non potrà beneficiare dei suoi bonus su piattaforme diverse da quelle PlayStation.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis Raiden Shogun in Genshin Impact 2.1?