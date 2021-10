Genshin Impact 2.2, data di lancio: Thoma, l'isola di Tsurumi. eventi e altro in arrivo

Mentre non trovano fine le polemiche per l'anniversario di Genshin Impact, l'Action RPG gratuito di MiHoYo è pronto ad accogliere una vasta selezione di novità.

Con un appuntamento streaming dedicato al free to play, il team di sviluppo ha infatti confermato che sarà presto pubblicata la prossima versione del titolo. Nello specifico, la data di lancio dell'update 2.2 di Genshin Impact è stata fissata al 13 ottobre 2021. In calce a questa news, trovate il trailer di presentazione del contenuto. Quest'ultimo porterà con sé una vasta selezione di novità, tra le quali spicca l'introduzione di un personaggio inedito: Thoma, protettore di Afar e combattente associato all'elemento Pyro. Oltre alla new entry, il prossimo banner accoglierà anche il ritorno di Hu Tao.

Ad arricchire l'universo di Teyvat, ci penserà inoltre una località completamente inedita. L'update 2.2 introdurrà infatti l'isola di Tsurumi nel mondo di gioco. Non mancano inoltre all'appello nuove armi a cinque stelle e mostri inediti, ai quali si aggiunge un ricco programma di eventi. Il primo di questi, Labyrinth Warriors, permetterà di sbloccare Xinyan, personaggio a Quattro Stelle, anch'esso legato all'elemento Pyro. A seguire, i Viaggiatori potranno cimentarsi con gli eventi Shadow of the Ancients, diviso in tre parti, Tuned to the World's Sound, Dreams of Bloom e Ley Line Overflow.



Infine, è stato confermato un nuovo ampliamento per l'inventario di gioco, che potrà presto accogliere ben 1.500 item, a fronte dei 1.000 attuali. Gli utenti PC amanti dell'Action RPG saranno inoltre lieti di apprendere di una speciale collaborazione tra Genshin Impact e Raizer, con la produzione di poltrone da gaming dedicate. In chiusura, non potevano mancare i codici per ottenere 300 PrimoGems gratis in Genshin Impact.