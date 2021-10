Genshin Impact 2.2: Primogems e risorse gratis con l'evento Aloy's Exploration Journal

In prossimità del debutto della versione 2.2 di Genshin Impact, la quale permette a tutti i giocatori di sbloccare senza costi aggiuntivi l'eroe 5 Stelle Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West, il team di sviluppo ha dato il via ad un piccolo evento a tempo che mette in palio Primogems ed altre risorse.

L'evento in questione prende il nome di Aloy's Exploration Journal ed è uno dei classici web event che miHoYo crea sul portale ufficiale per dare a tutti gli utenti l'opportunità di ottenere piccole ricompense senza fare alcuno sforzo. Ed è proprio questa la filosofia del mini-evento dedicato al viaggio della guerriera conosciuta nel titolo Guerrilla, dal momento che i passaggi da seguire per ottenere tutte le ricompense sono incredibilmente semplici. Innanzitutto occorre visitare la pagina dell'evento sul sito ufficiale del gioco, effettuare l'accesso e seguire le istruzioni a schermo. Ogni giorno sarà possibile cliccare sulla mappa per far avanzare Aloy nel suo viaggio e concludere ogni tappa con un banale quesito sui punti deboli di alcune creature: la risposta corretta consente di reclamare con la pressione del tasto "Claim" sulla parte sinistra dello schermo 10 Primogems e i cristalli di ghiaccio utili per potenziare qualsiasi personaggio appartenente allo stesso elemento. Condividendo il link all'evento, inoltre, è possibile ottenere immediatamente 20.000 Mora (cliccando sul tasto arancione in alto a destra non sarà necessario condividere realmente il post sui social e la sola generazione di un link sblocca la ricompensa).

Che si tratti di cristalli, Primogems o Mora, tutte le ricompense ottenute nel corso di Aloy's Exploration Journal andranno poi riscattate all'interno del gioco, visitando come sempre la pagina relativa alla posta in game e cliccando sul pulsante "Claim all".

