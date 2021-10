Genshin Impact 2.2: svelati puzzle, nemici e risorse di Tsurumi Island

Mancano pochi giorni al debutto dell'update 2.2 di Genshin Impact, il quale introdurrà l'ultima isola di Inazuma. Per celebrare l'espansione della mappa, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un post sul sito ufficiale per svelare molti dei segreti di Tsurumi Island.

Grazie alle informazioni diffuse da miHoYo possiamo infatti dare una prima occhiata ai nuovi puzzle che troveremo in giro per l'isola, tra i quali troviamo le Stormstones, pietre che si possono illuminare con l'utilizzo dell'elemento Electro e che servono ad orientarsi sull'isola, avvolta nella nebbia. Su Tsurumi Island sarà anche possibile trovare le Remarkable Chest, particolari forzieri all'interno dei quali non si nascondono risorse ma progetti per l'arredamento da costruire nel Serenitea Pot. Vi sono poi i Fluorescent Fungus, risorsa per il crafting (e forse per il potenziamento dei prossimi personaggi) che si può trovare esclusivamente nella nuova area della mappa. L'ultima sezione del post è invece dedicata ai Rifthound, nuovi e pericolosi nemici fluttuanti che possono infliggere lo status "Corrosione", il quale danneggia nel tempo sia il personaggio in uso che tutti gli altri elementi nel party e fuori dal campo di battaglia.

In attesa di poter provare tutte queste novità, vi ricordiamo che l'update 2.2 di Genshin Impact introdurrà il supporto al DualSense su PC.