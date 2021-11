Genshin Impact 2.2: tanti Primogems gratis nel nuovo evento web

Se avete già completato tutti i dungeon dell'update 2.2 di Genshin Impact e siete ancora in cerca di Primogems con le quali provare ad ottenere Hu Tao e la sua Staff of Homa, sappiate che è possibile mettere da parte qualche gemma anche grazie al nuovo e semplice evento web.

Parliamo ovviamente di "Yummy! Barbecue Under the Stars", un evento che non riguarda le azioni da compiere nel gioco ma consiste in una semplice attività da completare sul sito ufficiale (o selezionando la voce web event dal menu principale). Una volta effettuato l'accesso e completato il semplice tutorial, dovrete semplicemente divertirvi con un mini-gioco legato alla cucina. Ogni sei ore verranno aggiunti al vostro inventario nuovi pesci e potrete così avviare l'attività che consiste nel grigliarli e condirli nel miglior modo possibile. Una volta completato il piatto, il sistema assegnerà al giocatore un punteggio variabile in base al livello di cottura dell'alimento. Accumulando punti potrete così sbloccare alcune ricompense che riguardano sia i materiali per il potenziamento dei personaggi che i Primogems.

Ecco di seguito le ricompense che si possono ottenere cliccando sull'icona a forma di forziere nell'angolo in alto a destra dello schermo:

10 Primogems - Ottieni almeno 20 punti

20 Primogems e 12 unità di Mystic Enhancement Ore - Ottieni almeno 300 punti

20 Primogems e 6 unità di Hero's Wit - Ottieni almeno 600 punti

60 Primogems e 30.000 Mora - Ottieni almeno 800 punti

Questo significa che cucinando fino al raggiungimento dell'ultimo obiettivo, il quale richiede di accumulare 800 punti, è possibile ottenere ben 120 Primogems gratis e un bel po' di materiali utili. Va precisato che l'evento è già attivo e si concluderà il prossimo 7 novembre 2021. Avrete quindi una settimana di tempo per preparare abbastanza piatti da ottenere ogni singola ricompensa.

