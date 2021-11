Genshin Impact 2.3: 600 Primogems gratis per tutti dopo la manutenzione

Questa notte i server di Genshin Impact si spegneranno per accogliere l'aggiornamento alla versione 2.3 e, come da tradizione, domani i giocatori potranno godersi tutte le novità e ricevere un bel po' di ricompense gratis.

Tra pochi minuti, infatti, il gioco non potrà più essere giocato fino alle prime ore del mattino di domani, mercoledì 24 novembre 2021. Al primo avvio del gioco, però, tutti gli utenti potranno approfittare del solito dono che miHoYo fa a tutti i giocatori per scusarsi delle ore di inattività. Visitando il menu della posta in game sarà possibile ottenere un pacchetto di 300 Primogems per via della manutenzione e un altro con altrettante gemme per le correzioni apportate a personaggi ed abilità: questo significa che potrete ottenere senza alcuno sforzo ben 600 Primogems da investire nei banner a tempo dell'update 2.3 che vedranno protagonisti Eula, Albedo e Arataki Itto.

In attesa di scoprire tutte le novità del nuovo aggiornamento gratuito, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore sono stati annunciati ufficialmente i personaggi 5 Stelle dell'update 2.5 di Genshin Impact. Per chi se lo fosse perso, inoltre, sulle nostre pagine trovate i dettagli sull'evento speciale Adventurers' Guild che coinvolge Genshin Impact e Twitch.