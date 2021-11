Genshin Impact 2.3 si aggiorna con Arataki Itto e Gorou, 600 gemme gratis per tutti

Come promesso, nella notte lo studio miHoYo ha pubblicato l'aggiornamento 2.3 di Genshin Impact che include nuovi personaggi, equipaggiamento extra, nuovi eventi, gadget e quest per la storia principale.

Con Genshin Impact 2.3 debuttano Arataki Itto e Gorou, oltre ad una serie di nuove armi tra cui la Cinnabar Spindle e il materiale Redhorn Stonethresher. Al via anche l'evento Shadows Amidst Snowstorms e la nuova quest principale Taurus Iracundus Chapter Act I Rise Up, Golden Soul, disponibile fino al 14 dicembre.

Sono stati risolti anche bug e problemi tecnici minori, per l'elenco completo delle novità vi rimandiamo al lunghissimo changelog dell'aggiornamento 2.3 di Genshin Impact. Le sorprese però non finiscono qui perché puntuale come ad ogni aggiornamento lo studio cinese ricompenserà i giocatori per le ore di manutenzione con un totale di 600 Primogems gratis per Genshin Impact.

Le prime 300 gemme gratis verranno elargite per ricompensare le ore di manutenzione inoltre come premio extra per la pazienza legata all'attesa della risoluzione dei bug i giocatori riceveranno altre 300 Primogems in regalo, vi basterà entrare in-game ed entrare nel centro di messaggistica per trovare tutti i dettagli su questo gradito regalo.

Lo sapevate? miHoyo è al lavoro su uno sparatutto open world, dopo il successo di Genshin Impact lo studio sta lavorando su ulteriori progetti per il futuro.