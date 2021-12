Genshin Impact 2.3, arriva Arataki Itto: trailer per il nuovo personaggio

In attesa di scoprire tutte le abilità di Shenhe e Yun Jin in Genshin Impact 2.4, il free to play è pronto a mostrare in azione uno dei nuovi personaggi più recenti.

Il team di MiHoYo ha infatti pubblicato un trailer interamente dedicato ad Arataki Itto, il combattente legato all'elemento Geo ora a disposizione dei giocatori dell'Action RPG. Il filmato, che trovate direttamente in apertura a questa news, ci mostra le abilità attoriali del giovane. Dall'animo ribelle, quest'ultimo non sembra tuttavia intenzionato a seguire il copione dello show alla lettera: affiancato dalla sgangherata Arataki Gang, l'attore finirà dunque per proporre sul palco uno show alquanto peculiare. Ricercato dalla Tenryu Commission, Arataki Itto è pronto ad affrontare nuove avventure all'interno del mondo di Teyvat.



Con il recente esordio della versione 2.3 di Genshin Impact, gli appassionati dell'Action RPG hanno potuto testare con mano un'ampia rassegna di nuovi contenuti. Oltre allo stesso Arataki Itto, infatti, anche un secondo personaggio - Gorou - è andato ad aggiungersi al già variopinto cast di combattenti presenti all'interno del free to play cinese. Gli sviluppatori di MiHoYo non sembrano però intenzionati a rallentare il ritmo del supporto post lancio, con già ulteriori combattenti pronti a realizzare il proprio esordio all'interno di Genshin Impact.