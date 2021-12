Genshin Impact 2.3: nuovo codice di dicembre per ottenere Primogems gratis

A pochi minuti dall'annuncio dell'arrivo di un ricco pacchetto da 800 Primogems gratis in Genshin Impact, dal momento che miHoYo festeggia l'assegnazione di ben due premi playStation, ecco che l'azienda pubblica anche un nuovo codice utile ad ottenere altri Primogems in maniera completamente gratuita.

Di seguito potete trovare il codice il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems e materiali per il potenziamento degli eroi:

ETNU2DN5NZRR - Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 4 unità di Hero's Wit

Il metodo attraverso il quale riscattare il codice è particolarmente semplice e consiste in pochi e semplici passi che possono essere eseguiti su qualsiasi piattaforma supportata dal gioco: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, e mobile (Android e iOS). Per riscattare il dovete innanzitutto avviare il gioco aggiornato all'ultima versione, effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". In base al dispositivo in utilizzo, vi apparirà una tastiera virtuale o uno spazio vuoto nel quale digitare la sequenza di numeri e lettere utile per ottenere le ricompense e poi confermare.

Per chi non lo sapesse, questo è solo uno dei due metodi utili per riscattare i codici. Il secondo metodo è molto più rapido ma ha un importante limite, poiché può essere utilizzato esclusivamente sugli account sui quali è stato abilitato il cross-save totale di Genshin Impact o per chi gioca su PC e dispositivi mobile (Android e iOS). Per sfruttare questo metodo, eseguite l'accesso al sito ufficiale e poi selezionate il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata attraverso la quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

A prescindere dal metodo che avete scelto per ricevere le ricompense, queste vi verranno inviate alla casella di posta e avrete circa un mese di tempo per aprire l'apposito menu di gioco al fine di reclamarle tutte. Purtroppo non sappiamo quale sia la durata esatta del codice in questione e vi suggeriamo di recuperare queste ricompense il prima possibile, dal momento che potrebbe scadere da un momento all'altro.