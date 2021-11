Genshin Impact 2.3: i nuovi codici per ottenere 300 Primogems gratis

Nel corso della diretta streaming durante la quale miHoYo ha annunciato tutte le novità in arrivo con la versione 2.3 di Genshin Impact sono arrivati gli ormai immancabili codici che permettono a tutti i giocatori del free to play di ottenere Primogems gratis.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

KB6DKDNM7H49 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

BSNDJC747Z7D - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

AS7CJDP4NG7H - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Il procedimento attraverso il quale i giocatori possono ricevere le ricompense dell'annuncio dell'update 2.3 è semplice e veloce. Possono riscattare i codici tutti i giocatori di Genshin Impact che sono soliti giocare su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS. Il primo passaggio da seguire è quello di avviare il gioco su una delle piattaforme supportate, effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code": si aprirà così una finestra all'interno della quale inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (su console/mobile) la sequenza di numeri e lettere utili al fine di sbloccare i bonus.

Esiste anche un secondo metodo per il riscatto dei codici che può essere però utilizzato esclusivamente dai giocatori PC/Android/iOS oppure da chi dispone di un account sul quale è stato abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Questo procedimento non può infatti essere eseguito dagli utenti PlayStation 4 o PlayStation 5 che non hanno attivato il cross-save. Seguire questa procedura è incredibilmente facile: visitate il sito ufficiale di Genshin Impact, selezionate la scheda "Redeem code" in alto a sinistra e inserite il codice nell'apposita schermata (assicuratevi di selezionare Europa come server).

A prescindere da quale sia il metodo selezionato per riscattare i codici, tutte le ricompense verranno inviate alla casella di posta in game. Per ricevere gli oggetti dovrete quindi accedere al menu della posta e cliccare sul tasto "Claim all" per ottenere automaticamente tutti gli oggetti allegati ai messaggi, incluse le 300 Primogems. Va precisato che tutti i codici che vengono distribuiti in occasioni come questa non restano attivi a lungo: è quindi preferibile utilizzarli il prima possibile, poiché nel giro di qualche ora potrebbero non essere più validi. Vi ricordiamo inoltre che il requisito minimo per poter utilizzare i codici è aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e di non aver riscattato lo stesso codice in passato.