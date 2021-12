Genshin Impact 2.3: come ottenere 1.600 Primogems gratis

Come ormai ben saprete, nel corso della serata dei The Game Awards 2021, presentata e organizzata da Geoff keighley, Genshin Impact si è aggiudicato il premio di miglior gioco per dispositivi mobile dell'anno. Per celebrare l'evento, miHoYo ha deciso di fare un grande regalo a tutti i giocatori del free to play.

Proprio qualche giorno fa, Genshin Impact ha celebrato due premi targati PlayStation con 800 Primogems gratis e, questa volta, il team di sviluppo ha deciso di raddoppiare la cifra: tutti i giocatori potranno infatti riscattare senza alcun tipo di costo aggiuntivo un generoso quantitativo di Primogems. Il dono in questione consiste in ben 1.600 Primogems gratis che verranno distribuiti in quattro pacchetti da 400 Primogems. Questi bundle verranno inviati quotidianamente agli utenti a partire da domani, sabato 11 dicembre 2021 e potranno essere riscattati semplicemente visitando la sezione relativa alla posta in game di Genshin Impact, nella quale non dovrete far altro che cliccare sul tasto "Claim all" per aggiungere le ricompense all'inventario. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, i bonus possono essere ottenuti esclusivamente dai giocatori che hanno raggiunto l'Adventurer Rank 7. Chiunque non abbia raggiunto tale livello potrà farlo prima che sia troppo tardi completando una manciata di quest principali e secondarie. Va inoltre precisato che i bonus si potranno riscattare per tutta la durata della versione 2.3 e non solo nel corso del prossimo fine settimana.

Per chi non lo sapesse, 1.600 Primogems sono sufficienti ad esprimere 10 "desideri" nella sezione Wish del menu e, se investiti tutti sullo stesso banner, permettono di ottenere un personaggio o un'arma 4 Stelle o superiore.

Avete già dato un'occhiata al trailer di Genshin Impact dei TGA 2021 con protagonisti Arataki Itto, Gorou e Yunjin?