Genshin Impact 2.3 ha una data di lancio: presentati i nuovi personaggi Shenhe e Yun Jin

Ma quali novità porterà con sé l'aggiornamento 2.3? Innanzitutto una nuova rassegna di eventi speciali in Genshin Impact . In pieno clima invernale, prenderà il via la stagione "Shadows Amidst Swostorms" , con tanti bonus ad attendere i frequentatori di Teyvat. Fino al 14 dicembre, ad esempio, aumenteranno drasticamente le possibilità di ottenere i personaggi di Albedo (Geo, combattente a 5 stelle), Bennett (Pyro, combattente a 4 stelle), Noelle (Geo, combattente a 4 stelle) e Rosaria (Cryo, combattente a 4 stelle). Al contempo, l'evento "Born of Ocean Swell" favorirà invece l'ottenimento di Eula (Cryo, combattente a 5 stelle) e, nuovamente, Bennett, Rosaria e Noelle. Dal 25 novembre al 13 dicembre 2021, i giocatori di almeno livello 20 potranno inoltre cimentarsi in una serie di missioni per conquistare la nuova spada Cinnabar Spindle . Nella versione 2.3 di Teyvat, attenderanno anche ulteriori novità, tra le quali una missione legata ad un misterioso cane guerriero della regione di Inazuma. Infine, segnaliamo che MihoYo ha approfittato dell'imminente debutto della versione 2.3 dell'Action RPG per introdurre anche due nuovi personaggi, in arrivo con Genshin Impact 2.4 e presentati ufficialmente con i cinguettii che trovate in calce. Da un lato, troviamo Yun Jin , combattente legata all'elemento Geo e attuale direttrice dell'Opera Troupe di Yun-Han. Dall'altro, abbiamo invece Shenhe , combattente eterea legata all'elemento Cryo.

