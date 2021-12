Genshin Impact 2.4 si avvicina: come vincere 200 Primogems gratis con la nuova lotteria

Con la recente presentazione dei contenuti in programma per Genshin Impact 2.4, la versione 2.3 del free to play si appresta ormai a lasciare spazio al prossimo aggiornamento.

In particolare, la Stagione "Shadows Amidst Snowstorms" si concluderà il prossimo 4 gennaio 2022. Per celebrare insieme l'avvio del nuovo anno e l'imminente update 2.4 di Genshin Impact, il team di MiHoYo ha deciso di organizzare una speciale lotteria di Capodanno. Per partecipare, i giocatori che hanno raggiunto almeno il livello 10 all'interno del gioco dovranno pubblicare uno speciale contenuto sui propri account social.

In particolare, i Viaggiatori sono invitati a realizzare uno screenshot della GIF presente nel cinguettio che trovate in calce a questa news. Al tutto, si dovrà accompagnare l'hashtag #GenshinImpactLotteryEvent e un desiderio o augurio per il nuovo anno. Il proprio post dovrà essere pubblicato su Twitter e Facebook, ovviamente avendo cura di impostare il Tweet e l'account come pubblici. Tra i post creati, MiHoYo selezionerà cento vincitori, che riceveranno in omaggio 200 Primogems gratis.



I giocatori di Genshin Impact che desiderano partecipare alla lotteria potranno pubblicare i propri contenuti a partire da oggi, martedì 28 dicembre 2021, sino alle ore 16:59 del 3 gennaio 2022. I risultati saranno annunciati il successivo 7 gennaio 2022, con la proclamazione dei 100 fortunati vincitori del premio.