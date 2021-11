Genshin Impact 2.3, reveal in arrivo: annunciata la diretta, teaser per il rerun di Albedo

Con i ricavi di Genshin Impact che hanno superato persino Fortnite, non rallenta il ritmo del supporto post lancio offerto dal team di MiHoYo al proprio Action RPG free to play.

Al contrario, a breve distanza dal debutto delle moltissime novità previste dalla versione 2.2 di Genshin Impact, la software house cinese è già pronta ad alzare il sipario sull'aggiornamento 2.3 del gioco. Per presentare ogni dettaglio su personaggi e contenuti in arrivo con il prossimo grande update, il team di MiHoYo ha organizzato una speciale diretta dedicata, in programma per questa settimana.

L'appuntamento, in particolare, è fissato per la giornata di venerdì 12 novembre. A partire dalle ore 13:00 del fuso orario italiano, il Canale Twitch ufficiale di Genshin Impact ospiterà una diretta streaming interamente dedicata alla versione 2.3 dell'Action RPG. La software house non ha offerto troppi dettagli sull'appuntamento, limitandosi ad annunciarne data e orario di svolgimento.



Alcune delle novità in arrivo con il prossimo update principale di Genshin Impact sono tuttavia state già anticipate dal team nel corso delle ultime settimane. Sappiamo ad esempio che Araki Itto e Gorou faranno il loro ingresso a Teyvat, ma l'artwork di annuncio dell'evento potrebbe aver svelato anche qualcosa in più. Come potete infatti verificare in calce, quest'ultimo include anche il personaggio di Albedo, che potrebbe dunque tornare come ospite nel banner di Genshin Impact 2.3. Per saperne di più, non resta che attendere venerdì!