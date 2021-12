Genshin Impact 2.4: 300 Primogems gratis per festeggiare l'annuncio, ecco i codici

Dopo aver donato 1.600 Primogems a tutti i giocatori per celebrare il premio vinto ai The Game Awards 2021, miHoYo ha distribuito nuovi codici a tempo per ottenere Primogems gratis nel corso della diretta dedicata al reveal della versione 2.4 di Genshin Impact.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

SA7V2DRZGAU5 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

PSNVJURZZSD9 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

5SPDKV8ZHBFV - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

I passaggi da seguire per ricevere tutti i bonus legati ai codici della diretta sono pochissimi e variano in base alla piattaforma che si utilizza per giocare. Il primo metodo per il riscatto, leggermente più complesso per via dell'inserimento manuale del codice, vale su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS) e consiste nell'effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". A questo punto si accede ad una schermata attraverso la quale si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo utile per il riscatto di qualsiasi codice di Genshin Impact è molto più veloce di quello spiegato poco sopra, ma ha delle limitazioni per quello che riguarda le piattaforme sulle quali è possibile utilizzarlo. Tale sistema è attivo infatti esclusivamente su PC, Android e iOS e i giocatori PlayStation 4/PlayStation 5 possono sfruttarlo solo nel caso in cui sul loro account sia stato abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Seguire questa procedura è semplicissimo: basta eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play targato miHoYo e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Se vi interessano le ricompense che si possono ricevere mediante il riscatto dei codici, vi invitiamo ad inserirli utilizzando uno dei due metodi il prima possibile, poiché resteranno attivi solo per qualche ora, dopodiché riceverete un errore al momento del loro inserimento. Chiunque voglia ricevere i bonus, inoltre, deve assicurarsi di aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10. Per ottenere invece le ricompense all'interno del gioco, subito dopo il riscatto dei codici, occorre visitare il menu relativo alla casella di posta virtuale (premete Start e poi cliccate sull'icona a forma di lettera sulla colonna a sinistra) e poi cliccare sul tasto "Claim all".

In attesa di scoprire quali saranno le ricompense che verranno distribuite dopo la manutenzione che porterà alla pubblicazione del prossimo aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come riscattare il bonus gratis Prime Gaming di Genshin Impact di dicembre.