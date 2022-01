Genshin Impact 2.4: codice di gennaio 2022 per ottenere Primogems gratis

A poche ore dall'uscita della versione 2.4 di Genshin Impact, ecco che arriva il primo codice grazie al quale i giocatori possono ottenere in maniera completamente gratuita una manciata di Primogems.

Di seguito potete trovare il codice il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems e materiali per il potenziamento degli eroi:

9BPCJCQGHAWZ- Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 5 unità di Adventurer's Experience

Il metodo attraverso il quale è possibile per i giocatori riscattare il codice è compatibile con tutte le versioni del gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS) e non richiede grossi sforzi per essere portato a termine. Il primo step consiste nell'aver aggiornato il titolo alla versione 2.4 (l'ultima) e, una volta avviato il gioco, accedere al menu principale per selezionare l'icona a forma di ingranaggio per accedere alle impostazioni. Da qui occorre selezionare prima la voce "Account" e poi cliccare sul tasto "Redeem code". In base al dispositivo che state utilizzando, apparirà una tastiera virtuale o uno spazio vuoto nel quale digitare la sequenza di numeri e lettere che avete letto poco più sopra e grazie alle quali ottenere le ricompense gratis.

Chiunque giochi su PC/Android/iOS o abbia un account miHoYo sul quale è stato abilitato il cross-save totale di Genshin Impact (quindi chi gioca esclusivamente su PlayStation non può seguire i prossimi passi) ha la possibilità di sfruttare un secondo metodo molto più veloce che non richiede l'accesso al gioco. In questo caso bisogna innanzitutto eseguire l'accesso al sito ufficiale e poi cliccare sul tasto "Redeem code" che si trova in alto a sinistra del portale: così facendo si accede alla schermata utile per il riscatto dei codici, nella quale occorre selezionare Europa come server e poi inserire il codice per completare il riscatto.

Una volta inserito il codice e cliccato sul tasto per ricevere le ricompense (vedrete un messaggio a schermo che notifica l'avvenuto riscatto del codice), non occorre fare altro che accedere al gioco e controllare la posta in game per trovare il messaggio con le ricompense in allegato.