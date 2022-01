Genshin Impact 2.4: la nuova eroina Yun Jin si presenta in un trailer

A pochissimi giorni dal lancio dell'Update 2.4 di Genshin Impact, i ragazzi di MiHoYo addolciscono l'attesa pubblicando il trailer di presentazione di Yun Jin, eroina a 4 stelle che rappresenterà una delle principali novità dell'aggiornamento.

Nel filmato, che potete comodamente visionare in apertura di notizia (in calce c'è pure la versione giapponese), Yun Jin racconta la sua storia spiegando di essere la leader della Yun-Han Opera Troupe. L'opera rappresenta la sua più grande passione, ma dopo anni trascorsi a raccontare le leggende sovrannaturali di Liyue, ha deciso di imparare l'arte della lancia e di mettersi in viaggio alla scoperta delle storie degli uomini normali. Durante il suo allenamento è diventato una specialista della difesa personale.

L'Update 2.4 di Genshin Impact, ricordiamo, verrà pubblicato nella notte tra il 4 e il 5 gennaio. Yun Jin (4 Stelle) sarà tra i protagonisti del primo banner a tempo assieme a Shenhe e Xiao. Il secondo banner a tempo, invece, vedrà il ritorno di due vecchie conoscenze come Zhongli e Ganyu. Tra le altre novità segnaliamo una nuova area della mappa completamente sommersa chiamata Enkanomiya e un nuovo boss con le sembianze di un'enorme idra. Tra la fine di febbraio e l'inizio di gennaio arriverà anche la guerriera Yae Miko.