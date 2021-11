Genshin Impact 2.4 leak: animazioni e abilità di Shenhe e Yun Jin in video

Proprio qualche giorno fa miHoYo ha presentato i nuovi personaggi Shenhe e Yun Jin di Genshin Impact, i quali non arriveranno nel gioco prima del prossimo anno con l'update 2.4. In attesa di maggiori dettagli da parte dell'azienda, ecco che spuntano i primi video trafugati che mostrano le due guerriere in azione.

Come accade abitualmente, a poche ore al debutto della versione 2.3 di Genshin Impact i tester del free to play hanno messo le mani sul successivo aggiornamento e qualcuno ha diffuso in rete alcuni filmati incentrati sugli attesissimi personaggi 5 Stelle annunciati qualche giorno fa. Dai due filmati diffusi dai leaker, entrambi i personaggi sono armati di lancia ma differiscono nell'elemento: Yun Jin è di tipo Geo e Shenhe è di tipo Cryo. Yun Jin è in grado di effettuare una sorta di spazzata con l'arma attivando l'Elemental Skill, invece l'Elemental Burst genera una sorta di potenziamento che permane anche dopo aver cambiato personaggio. Shenhe dispone invece di abilità attraverso le quali evoca uno spirito: con l'Elemental Skill la guerriera si proietta in avanti infliggendo danni ai nemici lungo la traiettoria e l'Elemental Burst richiama uno spirito che continua ad attaccare nell'area d'attivazione dell'abilità.

Prima di lasciarvi ai video, che potrebbero essere rimossi a breve, vi ricordiamo che un leak ha svelato il possibile arrivo delle balestre in Genshin Impact.