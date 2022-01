Genshin Impact 2.4: Shenhe combatte i demoni nel nuovo trailer

A pochi giorni di distanza dalla presentazione del trailer dedicato all'esordio di Yun Jin in Genshin Impact, il team di MiHoYo offre ai giocatori del suo Action RPG un ulteriore assaggio delle novità in arrivo nel titolo.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, è stata infatti ufficialmente introdotta Shenhe, valorosa combattente pronta a fare il suo debutto nel roster di gioco. Legata all'elemento Cryo, la lottatrice ha ricevuto una formazione da esorcista, ed è per questo in grado di annientare la minaccia rappresentata dalle forze demoniache che si stanno diffondendo rapidamente tra le lande di Teyvat.

Nel filmato, vediamo infatti Shenhe salvare un giovane dall'assalto di alcuni demoni, sfruttando i suoi notevoli poteri mistici e l'abilità nell'utilizzo della magia. Al termine di uno scontro impegnativo, l'eroina conferma che gli avvistamenti di tali avversari si stanno ormai facendo sempre più frequenti: per questa ragione, proseguirà nella sua azione di vigilanza solitaria tra le montagne.



Il momento del debutto di Shenhe in Genshin Impact è ormai più che prossimo. La combattente farà infatti il suo ingresso nell'Action RPG con il prossimo update, previsto per la giornata di domani, mercoledì 5 gennaio 2022. Per festeggiare, sarà possibile ottenere delle Pimogems gratis con l'evento a tema Shenhe di Genshin Impact.