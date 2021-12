Genshin Impact 2.4: skin di Ningguang e Yun Jin gratis, banner di Ganyu, Xiao e Zhongli

La diretta di miHoYo dedicata alla versione 2.4 di Genshin Impact si è conclusa da poco e non ha solo permesso ai giocatori di ottenere 300 Primogems gratis grazie ai nuovi codici a tempo. La live ha infatti svelato le numerose novità che ci attendono con il prossimo aggiornamento del free to play, tra le quali ci sono svariati contenuti gratuiti.

Iniziamo col dire che tutti i banner a tempo dell'update 2.4 saranno doppi e proporranno quindi un meccanismo identico a quanto visto con Eula e Albedo nella 2.3: i giocatori potranno quindi decidere su quale dei due banner investire i Primogems, con la consapevolezza che entrambi contribuiranno a raggiungere il pity e ad ottenere un 5 Stelle garantito. Il primo banner doppio avrà come protagonisti Shenhe e Xiao con buone probabilità di ottenere la nuova guerriera 4 Stelle, ovvero Yun Jin. Nel secondo banner a tempo, invece, ci saranno altri due graditissimi ritorni: Zhongli e Ganyu. Non conosciamo invece i dettagli sui banner delle armi, ma il team di sviluppo ha confermato l'arrivo di una nuova lancia 5 Stelle che quasi sicuramente esalterà le caratteristiche di Shenhe, il nuovo personaggio.

Per quello che riguarda i contenuti aggiuntivi dell'update, troviamo un'area della mappa completamente sommersa e intitolata Enkanomiya, accessibile dal vortice al centro di Watatsumi Island (l'isola di Kokomi, per intenderci). Non manca poi un nuovo boss: un'enorme idra legata all'elemento acqua i cui drop potrebbero servire per potenziare i personaggi in arrivo. MiHoYo ha anche annunciato l'arrivo di tantissimi eventi che accompagneranno Lantern Rite, il più importante della versione 2.4. Tra questi troviamo il ritorno di nascondino e Wonderous Shadows, il quale ricorda il minigioco delle ombre visto in Resident Evil 7.

Ad attirare probabilmente l'attenzione di tutti i giocatori saranno però le ricompense gratuite di questi eventi. Oltre a poter ottenere 10 Wish gratuiti nei banner a tempo, gli utenti potranno anche completare una serie di attività e sbloccare un eroe 4 Stelle di Liyue a scelta tra Xiangling, Beidou, Xingqiu, Ningguang, Chongyun, Xinyan, Yun Jin e Yanfei. Questo significa che tutti potranno sbloccare gratis Yun Jin. Come anticipato dai recenti leak di Genshin Impact, l'update introduce le skin di Ningguang e Keqing e, come avevamo previsto, quella del personaggio Geo si potrà ottenere gratuitamente.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che l'update arriverà nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2022 dopo una breve manutenzione, durante la quale ci aspettiamo verranno distribuiti altri doni gratuiti per tutti i giocatori.