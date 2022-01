Genshin Impact 2.4, Yun Jin in azione: tra palcoscenico e campo di battaglia

Con la pubblicazione dell'update 2.4 di Genshin Impact, l'Action RPG di MiHoYo Entertainment ha accolto due nuovi personaggi, tra i quali troviamo anche l'abile Yun Jin.

Originaria della regione di Liyue, la giovane ha coltivato negli anni una forte passione per la recitazione, con una devozione che l'ha portata persino ad occupare il ruolo di direttrice del teatro dell'opera dell'area. Qui, Yun Jin mette in scena performance di grandi classici del passato, ma anche spettacoli completamente inediti, scritti e ideati da lei stessa. Dopo aver appreso le basi del combattimento in scena, l'eroina di Liyue ha imparato ad applicarne i principi anche sul campo di battaglia, trasformandosi in un'eccellente guerriera.

Legato all'elemento Geo, il personaggio a Quattro Stelle è pronto a entrare a far parte del team di eroi dei giocatori di Genshin Impact. Con una ricca selezione di attacchi corpo a corpo e non solo, Yun Jin di conferma come una guerriera piuttosto versatile, in grado anche di sorprendere i nemici da una certa distanza. In occasione del suo debutto nella versione 2.4 del free to play, MiHoYo ha pubblicato un ricco gameplay trailer dedicato: lo trovate direttamente in apertura a questa news.



Ricordiamo peraltro che con il lancio dell'update è possibile riscattare delle Primogems gratis in Genshin Impact.