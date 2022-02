Genshin Impact 2.5: 300 Primogems gratis con i nuovi codici

Come promesso qualche giorno fa, miHoYo ha trasmesso in diretta streaming il reveal dell'update 2.5 di Genshin Impact, il cui arrivo è previsto tra poco più di 10 giorni. Ad accompagnare l'annuncio di Yae Miko e delle altre novità troviamo come sempre i codici per ottenere ben 300 Primogems gratis.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

VTPU3CQWYCSD - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

AB7VJC9EGDAZ - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

WT7D3CQEHVBM - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

I passaggi da seguire per ricevere questi tre bonus tramite l'utilizzo dei codici elencati poco sopra sono davvero semplici, sebbene vi siano alcune differenze nel loro uso in base alla piattaforma che siete soliti usare per giocare a Genshin Impact. Il primo metodo per il riscatto è leggermente più complesso ma, a differenza del secondo, è valido su tutte le piattaforme senza limiti. Per riscattare un codice dovete avviare il gioco (su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android o iOS) ed effettuare poi l'accesso al menu delle impostazioni: qui occorre selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". A questo punto apparirà sullo schermo una pratica finestra nella quale si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo per riscattare codici in Genshin Impact è infinitamente più veloce ma ha delle limitazioni: in questo caso, infatti, non è possibile seguire i passaggi su PlayStation 4/PlayStation 5 a meno che sul vostro account non sia stato abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Le fasi da seguite in questo caso sono molto facili: basta eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play targato miHoYo e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere i codici e poi riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Una volta riscattati i codici, questi non verranno automaticamente aggiunti al vostro inventario e sarà fondamentale reclamarli manualmente nei menu di gioco. Per far ciò dovrete entrare nella casella di posta virtuale dai menu e poi cliccare sul tasto "Claim All" per ricevere tutte le Primogems gratis e gli altri materiali legati ai codici. Va precisato che questi codici non resteranno attivi per molto tempo e fareste bene a riscattarli il prima possibile. Non dimenticate inoltre che è possibile ricevere queste ricompense solo dai giocatori che hanno raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come sbloccare Yun Jin e la skin di Ningguang gratis nell'evento Lantern Rite di Genshin Impact.