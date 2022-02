Genshin Impact 2.5: come ottenere Primogems gratis nell'evento web di Yae Miko

Ci separano ormai solo poche ore dal debutto di Yae Miko in Genshin Impact grazie alla pubblicazione della versione 2.5. Per ingannare l'attesa, potete ottenere qualche Primogems gratis grazie al nuovo evento web dedicato proprio al personaggio 5 Stelle di prossima uscita.

L'evento in questione prende il nome di "Kitsune's Leisurely Stroll Around Hanamizaka" e, come tutti gli eventi web, non richiede alcuna azione in game. Per ottenere le ricompense occorre infatti visitare il sito ufficiale e completare una serie di passaggi molto veloci. Si tratta infatti di un'iniziativa diversa rispetto a quelle viste le scorse settimane e tutto può essere portato a termine nel giro di qualche minuto: vedrete la giovane Yae Miko passeggiare per le strade di Inazuma e ad ogni sosta dovrete effettuare semplici scelte, ciascuna delle quali vi garantirà una piccola ricompensa. Questo significa che al termine del percorso potrete mettere da parte una manciata di risorse per il potenziamento dei personaggi Electro e poco meno di 100 Primogems.

Chi gioca da PlayStation 4 o PlayStation 5 e non ha abilitato il cross-save può prendere parte all'evento accedendo al menu principale e selezionando la voce "Special Events": apparirà a schermo un codice QR da inquadrare con un dispositivo dotato di fotocamera per visitare il sito e completare tutti i passaggi elencati sopra. Va precisato inoltre che possono prendere parte all'evento solo i giocatori che hanno raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10. Una volta completati gli obiettivi sul sito ufficiale, dovrete inoltre avviare il gioco e consultare la pagina relativa alla posta virtuale per poter manualmente riscattare tutte le ricompense, incluse le Primogems gratis. L'evento terminerà in concomitanza con il lancio dell'update 2.5, ovvero domani sera (martedì 15 febbraio 2022), quindi fareste meglio a sbloccare le ricompense il prima possibile.