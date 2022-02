Genshin Impact 2.5 disponibile: quali sono le novità e cosa cambia?

Il team di MiHoYo ha già provveduto a presentare il nuovo personaggio in un ricco trailer dedicato all'arrivo di Yae Miko in Genshin Impact, ma ora i Viaggiatori possono finalmente testare la new entry direttamente pad alla mano.

A partire da quest'oggi, mercoledì 16 febbraio, è infatti disponibile la versione 2.5 di Genshin Impact, che entra perciò in una nuova fase. Moltissime le novità in arrivo con l'update dell'Action RPG, che si arricchisce dunque ulteriormente. A spiccare, come già detto, è ovviamente l'arrivo del nuovo personaggio, del quale potete scoprire nuovi dettagli grazie al trailer dedicato disponibile in apertura a questa news.

Guardiana del tempio di Grand Narukami, Yae Miko è un personaggio a Cinque Stelle dal carattere allegro e socievole, dietro il quale si cela però una grande forza. Affine all'elemento Electro, la giovane può mettere a segno attacchi devastanti, sfruttando la potenza di fulmini e saette. Ma non solo: Yae Miko può infatti anche evocare molteplici spiriti dalle fattezze di piccole volpi, che non esiteranno ad attaccare gli intrusi o gli avversari. Nel caso di scontri impegnativi, la stessa guardiana del tempio può tramutarsi in parte in volpe, per accrescere ulteriormente i propri poteri.



E mentre l'ingresso in scena della combattente porta con sé la possibilità di ottenere 300 Primogems con l'evento web dedicato a Yae Miko, non mancano all'appello ulteriori novità per l'Action RPG. Con l'aggiornamento 2.5, infatti, arriva anche un nuovo arco narrativo, dedicato al Raiden Shogun e battezzato "Imperatrix Umbrosa Chapter: Act II - Transient Dreams". Nuovi nemici ed equipaggiamenti e una vasta rassegna di fix e miglioramenti completano il quadro delle novità previste per il free to play.