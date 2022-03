Genshin Impact 2.5, una marea di eventi speciali: boost rate per personaggi e armi

I videogiocatori del nostro Paese appassionati dell'Action RPG di MiHoYo hanno molte ragioni per festeggiare, con l'italiano in arrivo in Genshin Impact e tante altre novità in vista per il free to play.

Con la pubblicazione della versione 2.5 di Genshin Impact, i Viaggiatori di Teyvat avranno infatti a disposizione molteplici eventi speciali, che incrementeranno le possibilità di ottenere potenti armi e personaggi. In vista dell'aggiornamento, il team di sviluppo ha condiviso tutti i dettagli in merito, ecco dunque le informazioni salienti:

Epitome Invocation : l'evento speciale proporrà un boost rate per due armi esclusive, entrambe di categoria 5 Stelle. Si tratta in particolare di Engulfing Lightning, un'asta, e di Everlasting Moonglow, un catalizzatore;

: l'evento speciale proporrà un boost rate per due armi esclusive, entrambe di categoria 5 Stelle. Si tratta in particolare di Engulfing Lightning, un'asta, e di Everlasting Moonglow, un catalizzatore; Drifting Luminescence : personaggio esclusivo dell'evento, Sangonomiya Kokomi - altrimenti nota come Perla di Saggezza - sarà molto più semplice da ottenere. La combattente, lo ricordiamo, è legata all'elemento Hydro ed ha un ranking di grado 5 Stelle;

: personaggio esclusivo dell'evento, - altrimenti nota come Perla di Saggezza - sarà molto più semplice da ottenere. La combattente, lo ricordiamo, è legata all'elemento Hydro ed ha un ranking di grado 5 Stelle; Reign of Serenity: molte più chance anche per l'ottenimento di Raiden Shogun, guerriera nota anche come Plane of Euthymia, legata all'elemento Electro e di rango 5 Stelle;

Insomma, con la seconda fase della, i giocatori del free to play potranno fare incetta di armi e combattenti, per accrescere l'efficacia in battaglia del proprio party.