Genshin Impact 2.5, è tempo del reveal: data, orario e dettagli sull'evento

Dopo essersi conquistata 60 Primogems gratis in Genshin Impact grazie all'evento in-game Flowing Hues, la community dei Viaggiatori può prepararsi ad accogliere una ventata di novità all'interno dell'Action RPG.

Il team di sviluppo di MiHoYo ha infatti annunciato di essere pronto a presentare tutti i contenuti che debutteranno all'interno della attesa versione 2.5 di Genshin Impact. Come ormai tradizione per la software house cinese, ogni informazione in merito sarà diffusa nel corso di un appuntamento streaming appositamente dedicato. Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del free to play ha da poco confermato ogni informazione relativa alla diretta.

I giocatori di Genshin Impact possono dunque appuntarsi sul calendario la data di venerdì 4 febbraio 2022. La trasmissione prenderà il via alle ore 13:00 del fuso orario italiano, con la live che sartà trasmessa come di consueto sul Canale Twitch ufficiale di Genshin Impact. Al termine del reveal della versione 2.5 dell'Action RPG, MiHoYo proporrà uno speciale concerto online, con l'esecuzione dei brani parte della colonna sonora del free to play.



In attesa dell'appuntamento, non dimenticate di riscattare ulteriori Primogems gratis con l'evento Lantern Rite di Genshin Impact, così da non farvi trovare impreparati al debutto dei nuovi contenuti della prossima stagione del titolo.