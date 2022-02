Genshin Impact 2.5: da Yae Miko all'editor di dungeon, tutte le novità dell'update

Nel corso della diretta dedicata all'aggiornamento alla versione 2.5 di Genshin Impact non sono stati pubblicati solo i nuovi codici per ottenere 300 Primogems gratis, ma sono anche state svelate le importanti novità dell'imminente update.

La prima novità, che avrà probabilmente destabilizzato chi ha seguito le anticipazioni, riguarda i banner a tempo. Il primo banner a tempo avrà come protagonista assoluta la 5 Stelle Electro Yae Miko, che non arriverà quindi nella seconda fase dell'aggiornamento e sarà l'unico personaggio raro ad essere presente nel banner. Nelle restanti tre settimane della 2.5 potremo invece scegliere tra Kokomi e Raiden Shogun con il solito sistema del doppio banner a tempo. Per quello che riguarda le armi, invece, non si conoscono i dettagli su tutte le 5 Stelle ad eccezione del Catalyst di Yae Miko.

Con l'update 2.5 arriveranno poi nuovi e pericolosi guerrieri nemici ad Enkanomiya, i quali sono una sorta di cavalieri elementali che possono proteggersi a vicenda generando uno scudo con una meccanica che probabilmente verrà introdotta in un secondo momento nello Spiral Abyss, un po' come accaduto con la Corrosione qualche mese fa. Per quello che riguarda la storia, l'aggiornamento inserirà nel titolo un capitolo dedicato ad Yae Miko ed un secondo capitolo di Raiden Shogun, che ci porterà ad affrontare un bellissimo boss settimanale inedito di cui si conosce al momento solo l'aspetto.

Anche gli eventi saranno numerosi e, tra questi, ne troviamo uno che permetterà ai giocatori di ottenere un Catalyst 4 Stelle gratuito, uno che ci darà l'opportunità di creare dungeon e condividerli e un altro che si baserà sulla creazione di cocktail nella locanda di Diluc, l'Angel's Share. Tornerà anche la prova di combattimento in cui i giocatori dovranno schierare coppie di personaggi per sconfiggere i nemici nel minor tempo possibile. Ovviamente ciascuno di questi eventi ricompenserà gli utenti con risorse per il potenziamento e gli irrinunciabili Primogems.