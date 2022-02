Genshin Impact 2.5: Yae Miko è la protagonista del nuovo trailer

In attesa che l'update 2.5 di Genshin Impact arrivi per tutti i giocatori la prossima settimana, il team di sviluppo del free to play ha deciso di pubblicare un video interamente dedicato a Yae Miko, il personaggio 5 Stelle in uscita con l'aggiornamento.

Il filmato in questione non contiene sequenze di gameplay, dal momento che le abilità del nuovo personaggio Electro 5 Stelle sono state mostrate in maniera approfondita nel corso della diretta streaming della scorsa settimana. Il video, interamente in 2D, ci mostra la giornata tipo della Lady Guuji del Grand Narukami Shrine, uno dei principali punti d'interesse delle isole che compongono l'arcipelago di Inazuma e luogo in cui è possibile depositare la valuta del luogo per ottenere ricompense e potenziare le capacità dei personaggi nella risoluzione dei puzzle della regione. Nel corso del trailer possiamo anche apprendere quale sia uno dei cibi preferiti del personaggio.

Prima di lasciarvi al trailer dedicato a Yae Miko, vi ricordiamo che miHoYo ha già confermato che Kamisato Ayato e The Chasm arriveranno con l'update 2.6 di Genshin Impact, la cui uscita è prevista tra poco più di sei settimane. Sappiate inoltre che prima del debutto della versione 2.5 ci sarà come sempre una breve manutenzione dei server grazie alla quale si potranno ottenere fino a 600 Primogems gratis.