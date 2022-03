Genshin Impact 2.6: 300 Primogems gratis con i nuovi codici di marzo 2022

Oggi è stata trasmessa una nuova diretta streaming da parte di MiHoYo, team di sviluppo di Genshin Impact che ha svelato tutte le novità in arrivo tra pochi giorni con la versione 2.6 del free to play. Per celebrare l'annuncio, sono stati distribuiti gli ormai immancabili codici utili per ottenere un totale di 300 Primogems gratis.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

AB7CKBVQULE5 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

3TPUKSV8C5X9 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

UT7C2TD8C5ZD - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

I passaggi da seguire per ricevere tutti i bonus legati ai codici della diretta sono pochissimi e variano in base alla piattaforma che si utilizza per giocare. Il primo metodo utile per ricevere le ricompense è un po' più complesso, ma può essere utilizzato a prescindere dalla piattaforma sulla quale state giocando (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS) e non ha alcun tipo di limitazione. In questo caso il primo step da seguire consiste nell'effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, poi occorre selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". A questo punto si accede ad una schermata attraverso la quale si può inserire il codice tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) e infine premere il tasto per confermare.

Il secondo metodo per riscattare codici in Genshin Impact è molto più veloce di quello spiegato poco sopra, ma non è possibile utilizzarlo su PlayStation 4 e PlayStation 5, a meno che non abbiate abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Seguire questa procedura è semplicissimo: eseguite l'accesso al sito ufficiale del free to play targato miHoYo, selezionate il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Va precisato che, come tutti i codici distribuiti durante le dirette streaming, questi resteranno attivi solo per un periodo di tempo limitato e vi suggeriamo quindi di riscattarli prima che sia troppo tardi. Una volta immesso il codice con uno dei due metodi dovrete inoltre aggiungere manualmente tutte le ricompense al vostro inventario dal menu relativo alla posta in game, nel quale dovrete cliccare sul tasto "Claim All". Chiunque voglia ricevere i bonus deve assicurarsi di aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10.

