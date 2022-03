Genshin Impact: 60 Primogems gratis con il nuovo codice

Come avrete sicuramente notato avviando il gioco su una qualsiasi piattaforma supportata, Genshin Impact si è aggiornato alla versione 2.6. Ad accompagnare il lancio dell'aggiornamento troviamo anche un codice utile per ricevere Primogems gratis.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire nel gioco per poter ricevere tutte le nuove ricompense gratuite:

MS7C3SV8DMZH - Ricompense: 60 Primogems e 5 unità di Adventurer's Experience

Per poter riscattare la ricompensa, il metodo più veloce è quello di visitare il sito ufficiale di Genshin Impact, cliccare sul tasto "Redeem" e, dopo aver effettuato l'accesso con l'account Hoyoverse, selezionate come server Europa e inserite il codice da riscattare. Questo sistema presenta però una grossa limitazione, dal momento che non può essere sfruttato da quei giocatori che giocano esclusivamente su PlayStation 4 o PlayStation 5 e non hanno mai abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. In questo caso, potete utilizzare il secondo metodo per il riscatto dei codici, il quale è universale e non ha limiti di piattaforma. Per riscattare il codice con il secondo sistema basta avviare il gioco e poi accedere al menu delle impostazioni: scorrete fino ad aprire il menu "Account" e infine selezionate "Redeem Now". A questo punto vi si aprirà una finestra in cui inserire il codice con l'aiuto di una tastiera virtuale.

Non importa quale dei due metodi scegliate per ricevere le ricompense, poiché a prescindere dalla vostra decisione i premi gratuiti verranno inviate automaticamente alla vostra casella di posta virtuale. Per aggiungere gli oggetti all'inventario dovrete quindi visitare il menu della posta in game e cliccare sul tasto "Claim all". Non dimenticate inoltre che nella posta dovreste trovare anche un totale di 900 Primogems gratis in Genshin Impact per via della manutenzione precedente alla pubblicazione della patch.