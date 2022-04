Genshin Impact 2.6: come sbloccare Xingqiu gratis in Hues of the Violet Garden

A qualche giorno dall'inizio dell'evento a tempo limitato "Hues of the Violet Garden" in Genshin Impact è finalmente possibile ora sbloccare un personaggio gratuito, ovvero Xingqiu. Scopriamo insieme come fare per accedere all'evento ed ottenere l'eroe 4 Stelle gratis.

Come accedere a Hues of the Violet Garden

In teoria sarebbe impossibile accedere all'evento per tutti quei giocatori che non hanno ancora portato a termine le quest più recenti del free to play, ovvero quelle di Kamisato Ayato, Raiden Shogun (anche l'Atto II) e Sangonomiya Kokomi. Esiste però un pratico trucchetto che consente agli utenti che hanno semplicemente raggiunto l'Adventurer Rank 30 di accedere alla schermata dell'evento e sbloccarlo ugualmente. Ovviamente potreste ricevere qualche spoiler nel corso dei tantissimi dialoghi, ma viste le ricompense in palio potrebbe valerne la pena.

Come sbloccare Xingqiu gratis

Una volta effettuato l'accesso all'evento e portata a termine la quest introduttiva in cui si chiacchiera molto e si gioca poco, sbloccherete una schermata attraverso la quale visualizzare le varie attività dell'evento. A differenza della quasi totalità degli eventi a tempo limitato di Genshin Impact, Hues of the Violet Garden è composto da quattro diverse attività, ciascuna delle quali consente di completare uno degli altrettanti obiettivi utili per sbloccare Xingqiu. La prima fase della quest vi condurrà al completamento di un poema, la cui quest vi porterà in giro per il mondo di gioco con l'obiettivo di fotografare piante ed animali di luoghi specifici. La seconda fase vuole che completiate l'ultima fase della modalità Tower Defense, Theatre Mechanicus, con un punteggio di almeno 1.500 punti. La terza fase è legata al mini-gioco Clash of Lone Blades e vuole che completiate unostage specifico di questa attività almeno a difficoltà "Serious". La quarta ed ultima fase coinvolge invece The Floral Courtyard, attività nella quale dovrete darvi al giardinaggio.

Una volta soddisfatti tutti i requisiti, recatevi nella schermata dell'evento per reclamare il vostro Xingqiu gratis. Ricordate che, se avete già il personaggio Hydro in collezione, il completamento dell'evento vi permetterà di ottenerne una Costellazione, utilissima per sbloccarne le potenzialità nascoste.

