Genshin Impact 2.6: ecco tutte le creature e i boss che troveremo in The Chasm

Manca ormai meno di una settimana al debutto della versione 2.6 di Genshin Impact, che porterà nel free to play una ventata d'aria fresa grazie all'arrivo di Kamisato Ayato e dell'area di Tevyat chiamata The Chasm. Ed è proprio della nuova porzione della mappa che gli sviluppatori hanno svelato qualche dettaglio extra.

Il portale ufficiale di Genshin Impact si è di recente aggiornato con un'immagine che svela numerose informazioni sui pericoli e sulla fauna di The Chasm. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, in giro per lapiccola regione che includerà anche un'area sotterranea potremo imbatterci nel Black Serpent Knight, un posente cavaliere armato di spadone che può sacrificare parte della sua salute per ottenere un aumento all'attacco. Il Ruin Serpent è invece il nuovo boss meccanico dall'estetica che ricorda quella delle sentinelle e i cui drop potrebbero servirci per il potenziamento dei futuri personaggi. Ad accompagnare i due nemici citati sopra troviamo poi creature meno pericolose come i Floating Hydro Fungus, i Bluethunder Weasel e i Lucklight Fly.

Pare inoltre che in giro per The Chasm cresca un particolare fungo chiamato Starshroom dagli incredibili poteri curativi, così da poter ripristinare anche senza l'ausilio di un healer come Barbara, Bennet o Kokomi la salute dei membri del party.

