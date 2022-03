Genshin Impact 2.6, data e orario dell'update: Primogems gratis e tantissime novità!

L'appuntamento con il nuovo update è fissato in particolare per la giornata di mercoledì 30 marzo 2022 . La distribuzione della patch avverrà nella nottata, con la nuova versione del gioco che attenderà il pubblico già a partire dall'alba. La manutenzione dei server si protrarrà infatti tra la mezzanotte e le ore 5:00 del mattino, con un impatto contenuto sulla community di appassionati italiani. Come di consueto, ad ogni modo, il team di Genshin Impact mette a disposizione dei Viaggiatori di rango pari o superiore a 5 un piccolo bottino di 300 Primogems gratis , per compensare la temporanea inattività dell'Action RPG. Con l' update 2.6 , i frequentatori di Teyvat potranno esplorare la nuova area di The Chasm in Genshin Impact . Qui, attenderanno nuove avventure, grazie all'attivazione dell' Archon Quest "A New Star Approaches" e della World Quest "Surreptitious Seven-Star Seal Sundering" . Anche il nuovo personaggio a 5 Stelle Kamisato Ayato arriva in Genshin Impact 2.6 , armato di spada e di un forte legame con l'elemento Hydro, è in dirittura di arrivo. Immancabile inoltre un nuovo evento, con "Hues of the Violet Garden" pronto a prendere il via in-game, e tanti equipaggiamenti inediti.

"Zephyr of the Violet Garden" Version 2.6 Events Preview - Phase I



Event Wish "Ballad in Goblets" - Boosted Drop Rate for "Windborne Bard" Venti (Anemo)!



New Story Unlocked - Archon Quest Chapter II: Act IV "Requiem of the Echoing Depths"



Divine calamity descended upon the ancient realm, and within the deep darkness, a sorrowful reunion awaits.

Event Wish "Azure Excursion" - Boosted Drop Rate for "Pillar of Fortitude" Kamisato Ayato (Hydro)!



Event Wish "Epitome Invocation" - Boosted Drop Rate for Haran Geppaku Futsu (Sword) and Elegy for the End (Bow)!



