Genshin Impact 2.6 guida: come sbloccare Kamisato Ayato

Tra le numerose novità dell'aggiornamento alla versione 2.6 di Genshin Impact troviamo il nuovo personaggio 5 Stelle, ovvero lo spadaccino Hydro Kamisato Ayato, leader dell'omonimo clan di Inazuma e fratello maggiore di Ayaka. Scopriamo insieme come fare per sbloccare questo prezioso eroe.

Come sbloccare Kamisato Ayato

Purtroppo esiste un solo ed unico modo per sbloccare questo nuovo personaggio 5 Stelle in Genshin Impact, ovvero quello di investire le Primogems nel primo banner a tempo della versione 2.6 del free to play. Attualmente sono attivi due banner per i personaggi 5 Stelle e, sebbene questi condividano il pity (meccanica che approdonfiremo più sotto), occorre spendere la valuta nel banner con l'immagine di Ayato per avere la possibilità di ottenere il personaggio. Nel caso in cui non doveste avere abbastanza fortuna entro le tre settimane di permanenza del banner, dovrete attendere una rerun dell'eroe, ovvero che Kamisato Ayato torni ad essere protagonista di un banner a tempo in uno dei futuri aggiornamenti.

Come funziona il pity

Sebbene la fortuna giochi un ruolo fondamentale quando si tratta di provare ad ottenere un eroe 5 Stelle in Genshin Impact, esiste anche un particolare meccanismo che consente ai giocatori di avere la certezza assoluta di sbloccare un personaggio. Ovviamente non parliamo di una meccanica semplice, poiché il pity è un sistema di difficile comprensione per i nuovi giocatori e coinvolge la spesa di tantissime Primogems. In sostanza, si tratta di un meccanismo che garantisce al giocatore il 100% di probabilità di ottenere un personaggio 5 Stelle ogni 90 pull: ciò non significa che non ci sia la probabilità di ottenerne uno al primo tentativo, ma la distanza massima che può intercorrere tra due personaggi 5 Stelle è di 90 wish. Il primo pity raggiunto garantisce semplicemente un personaggio 5 Stelle e c'è quindi il 50% di probabilità che l'eroe in questione sia quello del banner. Nel caso in cui non dovesse andarvi bene (ovvero in caso di perdita del cosiddetto 50/50), il successivo 5 Stelle sbloccato sarà obbligatoriamente quello del banner. Questo significa che, nella peggiore delle ipotesi, con 180 pull si ha la certezza assoluta di poter sbloccare il personaggio del banner a tempo.

Va precisato che il pity raggiunto non si resetta allo scadere di un banner: nel caso in cui doveste raggiungere l'89° wish sul banner di Kamisato Ayato senza trovarlo e con l'ultimo 50/50 perso, questo significa che il primo desiderio espresso su un futuro banner a tempo degli eroi vi permetterà di ottenere con certezza matematica il personaggio 5 Stelle al centro del banner. Sappiate inoltre che esiste anche una seconda meccanica chiamata soft pity che, a partire dalla pull n° 75, aumenta progressivamente la probabilità di trovare un 5 Stelle ad ogni pull. Insomma, è molto probabile che possiate trovare un oggetto della rarità massima prima di raggiungere il 90° tentativo. .