Genshin Impact 2.6: Kamisato Ayato, 900 Primogems gratis ma niente italiano

Genshin Impact si aggiorna alla versione 2.6, questo update porta in dote diverse novità tra cui il personaggio giocabile Kamisato Ayato e come di consueto arrivano anche 900 Primogems gratis per tutti.

Tutti i giocatori riceveranno 900 Primogems come ricompensa per la manutenzione, 60 Primogems per ogni ora di down, inoltre gli sviluppatori regalano 300 Primogems extra per un totale di 900 Primogems gratis per tutti.

L'aggiornamento presenta tantissimi nuovi contenuti tra cui la nuova area The Chasm e il personaggio 5 Stelle Kamisato Ayato (Hydro), inoltre troviamo nuove quest, equipaggiamento aggiuntivo, migliorie tecniche e correzione di bug, tutte le novità sono elencate nel lunghissimo changelog della patch 2.6 di Genshin Impact.

I più attenti avranno notato che l'aggiornamento 2.6 non include il supporto per la lingua italiana, il team di sviluppo ha annunciato di essere al lavoro sulla versione italiana di Genshin Impact, la traduzione nella nostra lingua era prevista inizialmente proprio con la patch 2.6 ma ad oggi non c'è traccia della localizzazione in italiano e il team non ha diffuso alcun dettaglio in proposito.

Dovremo quindi attendere ancora per poter giocare a Genshin Impact in italiano, la speranza della community è che l'attesa non sia troppo lunga ma per il momento non ci sono notizie in merito.