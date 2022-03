Genshin Impact 2.6: svelati i materiali per l'ascensione di Kamisato Ayato

La prossima settimana arriverà il tanto atteso update alla versione 2.6 di Genshin Impact e uno dei principali contenuti dell'aggiornamento è ovviamente Kamisato Ayato, nuovo personaggio 5 Stelle e fratello di Ayaka. Se siete interessati al personaggio, sappiate che è già possibile mettere da parte le risorse di cui ha bisogno per potenziarsi.

Con una pratica immagine, infatti, miHoYo ha sfidato i dataminer e i leaker e li ha anticipati pubblicando ufficialmente tutti i dettagli sul personaggio. Si tratta di un'iniziativa molto interessante, poiché in questo modo i giocatori del free to play potranno impegnare la Resina nei prossimi giorni con l'obiettivo di accumulare tutti i materiali che servono sia per far ascendere l'eroe di tipo Hydro che per potenziare i suoi talenti.

Per quello che riguarda i materiali per l'ascensione, Ayato ha bisogno degli immancabili cristalli di tipo Acqua, dei Sakura Bloom (quelli che richiedono un eroe Electro per essere raccolti), dell'accessorio per la katana che si ottiene sconfiggendo i samurai di Inazuma e del drop dell'Hydro Hypostasis che si può affrontare nell'arcipelago a sud di Tevyat. Chi vuole invece potenziare i talenti del personaggio dovrà sconfiggere il nuovo boss settimanale della versione 2.5, ovvero Raiden Shogun.

Prima di lasciarvi all'immagine, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sui nemici che troveremo in The Chasm in Genshin Impact 2.6.